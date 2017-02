UPDATE: Melding overval tankstation Drachten

DRACHTEN: Zaterdagmorgen rond 9.30 uur kwam er bij de politie een melding van een overval op een tankstation aan de Noorderdwarsvaart. Een medewerker werd hier met een steekwapen bedreigd. Er raakte niemand gewond. De medewerker kwam met de schrik vrij.

De verdachte is er te voet vandoor gegaan. De politie is een onderzoek en zoekactie in de ongeving gestart.

Het gaat om man van ongeveer 30 jaar. Heeft u informatie of iets gezien bel dan naar 112. Onderneem zelf geen actie!

Er werd ook een Burgernetactie gestart: De man droeg een zwarte joggingsbroek en zwarte schoenen. Hij was een buitenlands sprekende man.

UPDATE 10.30 uur: De verdachte van overval aangehouden in omgeving van tankstation. Een alerte burger zag verdachte lopen en belde de politie.