Tentoonstelling Gevangenen achter Crackstate geopend

HEERENVEEN: Vanaf 26 februari toont Museum Heerenveen, een tentoonstelling over de gevangenis achter Crackstate en de geschiedenis van het gevangeniswezen in Friesland.

Zaterdagmiddag was het moment dat de tentoonstelling officieel werd geopend. Een verslag ziet u z.s.m op flitsnieuws.nl

De tentoonstelling laat zien hoe de Heerenveense gevangenis eruit zag en welke straffen in verschillende perioden gebruikt werden. Hoe voelt het om opgesloten te zitten en is een gevangenis een hotel?

De tentoonstelling is te zien van 26 februari tot en met 21 mei 2017 in Museum Heerenveen en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Stichting Museum Blokhuis Poort en Werkgroep oud Heerenveen.

In Friesland zijn door de eeuwen heen misdadigers in kerkers, burchten, kastelen, blokhuizen, gevangenissen en inrichtingen gevangen gehouden ter bescherming van de maatschappij. Zo ook in Heerenveen. In 1890 wordt achter de voormalige woning van de familie Crack, Crackstate, een Huis van Bewaring en een gewone Strafgevangenis “nieuwe stijl” gebouwd. Het bestaat uit een directeurswoning en een hoofdgebouw met drie verdiepingen waarin ongeveer 25 cellen zijn ondergebracht. De gevangenis doet dienst tot 1923. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelt de gevangenis een gruwelijke rol. Nu herinnert enkel een monument aan wat eens een oord van verschrikking was.

De tentoonstelling Gevangen achter Crackstate is te zien van 26 februari tot en met 21 mei 2017 in Museum Heerenveen, Minckelersstraat 11. Kijk voor informatie over de tentoonstelling op: www.heerenveenmuseum.nl, www.blokhuispoort.nl en www.gevangeninfriesland.