Brandweer opgeroepen voor grote brand in Grou

GROU: Zondagmorgen rond 11.15 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brand in Theehuis Grou aan de Meersweg. Bij aankomst van de eerste brandweerwagen uit Grou was het al een uitslaande brand. Er werd opgeschaald naar middel en later grote brand. Voor de brandweer was er geen redden meer aan, het pand had een rietenkap. Alle inzet was dan ook om de omliggende panden te behouden en te beschermen voor de metershoge vlammen

Brandweer Akkrum, Grou, Leeuwarden en de hoogwerker van Leeuwarden kwamen voor assistentie naar de locatie. De brandweer had opgeschaald naar grote brand, omdat er een woning naast het Theehuis grenst.

In het pand waren geen personen meer aanwezig. De personeelsleden stonden geƫmotioneerd buiten te kijken naar de felle brand. Later werden de medewerkers opgevangen door buurtbewoners.

De brandweer liet via twitter een waarschuwing uitgaan aan watersporters en vaarverkeer om uit de rook te blijven. De rook trok over het Pikmeer.

Vanwege de brand moest het naastgelegen stroomverdeelstation van Liander worden gesloten. Een 85 woningen in de buurt hebben daardoor langere tijd geen stroomvoorziening.

Foto Flitsnieuws.nl