VV Heerenveen en hoofdtrainer Marcel Valk verlengen contract

HEERENVEEN – Hoofdklasser VV Heerenveen staat ook in het komende voetbalseizoen onder leiding van Marcel Valk. De club en haar hoofdtrainer hebben de samenwerking met een jaar verlengd.

Valk trad in 2014 aan bij de amateurs van Heerenveen dat toen in de tweede klasse speelde. Onder leiding van Valk (51) promoveerde VV Heerenveen naar de eerste klasse en daaropvolgend naar de Hoofdklasse in 2016. Als debutant in deze klasse presteert het jonge team, dat grotendeels uit eigen jeugd bestaat, wisselvallig en bevindt het zich momenteel net boven de degradatiestreep. Handhaving in de Hoofdklasse is het doel voor dit seizoen. De verlenging onderstreept het vertrouwen van VV Heerenveen en Marcel Valk in elkaar en in verdere groei van het eerste team.

Foto: Jenny Beenen