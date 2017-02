Gemeente Heerenveen en inwoners gaan BUITENgewoon experiment aan

HEERENVEEN: In de wijk De Greiden zijn de inwoners binnenkort zelf aan zet. Want niet de gemeente Heerenveen gaat de plannen maken om daar de openbare ruimte aan te pakken, maar de wijkbewoners. Het experiment BUITENgewoon De Greiden start met een aftrap midden in de wijk.

Tijdens de Kick-off praten jong en oud met elkaar en met de wethouder over hun idee├źn voor de inrichting van de wijk. Na het startmoment wordt een bewonersforum opgericht, dat hieruit een plan van aanpak samenstelt. Leden van dit forum worden door loting gekozen.

Met deze eerste stap zet de gemeente Heerenveen in op een nieuwe aanpak van lokale democratie.