UNIS Flyers pakt na beker ook de landstitel

HEERENVEEN In het seizoen 1976-1977 won Flyers Heerenveen voor het eerst een landstitel in het eigen Thialf-stadion. De fans hebben bijna 40 jaar moeten wachten op een nieuwe overwinning in eigen huis. Afgelopen zondag was het zover! UNIS Flyers, de ploeg van Mike Nason, won terecht de finale van de Final Four. Den Haag werd met 5-2 naar plek twee verwezen.

Het was in alle opzichten een succesvol ijshockeyweekeinde. Met uiteindelijk in sportief opzicht de gewenste afloop. In een finale die aangemerkt kon worden als reclame voor het vaderlandse ijshockey pakte de beste ploeg ook de titel: UNIS Flyers.

Ook vorig seizoen mochten de Heerenveense ijshockeyers zich de beste ploeg van ons land noemen. Dat was echter een achter het bureau vergeven kampioenschap. In dat eerste jaar van de nieuw ingevoerde BeNe-League mocht de hoogst geëindigde Nederlandse ploeg zich Nederlands kampioen noemen.

,,Dat was helemaal niks, voelde ook niet als een gewonnen kampioenschap’’, zei Marco Postma. ,,Dat is nu helemaal anders. We hebben er om gespeeld en echt gewonnen. We zijn nu verdiend landskampioen.’’

Dat werd UNIS Flyers doordat Rob van Rijswijk, algemeen directeur van de tot IJshockey Nederland omgedoopte NIJB, ook vond dat er om een kampioenschap gestreden moest worden. ,,In een competitie met twee landen moet je dus iets bedenken om de landskampioen te kunnen bepalen. Wij hebben voor een Final Four-weekeinde gekozen en we kunnen stellen dat het een erg goede keus is geweest’’, concludeerde de bondsdirecteur genoegzaam.

Hij doelde op de positieve geluiden die er te horen vielen in Thialf. Er kwam voldoende publiek om uit de kosten te komen. De bond stond overigens op voorstel van UNIS Flyers-voorzitter Henk Hoekstra garant voor een eventueel verlies. ,,We wilden best de organisatie op ons nemen, maar vonden dat het risico voor de bond moest zijn.’’

Ook bedong Hoekstra een verdeelsleutel voor eventuele winsten. ,,De teams maken of breken een dergelijk evenement. De mensen komen voor de ploegen, dus mogen die ook meeprofiteren van winst’’, vond de preses.

Hij mocht uiteindelijk zelf, met hoofdsponsor Peter de Vries van UNIS, de beker aan Tony Demelinne uitreiken. De aanvoerder van UNIS Flyers toonde het kleinood trots aan de fans. Met recht, want hij en zijn teamgenoten streden een harde strijd met de andere finalist Den Haag.

Beide teams hadden op zaterdag respectievelijk Amsterdam (7-1 voor UNIS Flyers) en Eindhoven (4-1 voor Den Haag) uitgeschakeld. In een zeer aantrekkelijke kleine finale eiste Amsterdam in overtime met 8-7 de derde plaats voor zich op.

In de finale had het favoriete UNIS Flyers een hele kluif aan de Hagenaars. De ploeg van Chris Eimers, die er in zijn tijd als coach van de Heerenveners niet in slaagde een prijs te winnen, nam zelfs brutaal de leiding via een tip in van Jasper Kick.

Een knappe treffer van Marco Postma bracht UNIS Flyers weer langszij, maar ondanks een positieve schotenverhouding van 13-4 werd de eerste periode toch met een 2-1 achterstand afgesloten.

De thuisploeg bleef echter rustig, speelde gedisciplineerd verder en liet het duel verdiend de eigen kant op kantelen. Mede dankzij twee treffers van uitblinker Adam Bezak kon er na zestig minuten uitbundig feest gevierd worden. Den Haag werd met 5-2 aan de kant gezet en de beker en gouden medailles kwamen terecht bij de ploeg die ook daadwerkelijk de beste is.

Na de bekerwinst werd dus ook de landstitel veroverd. ,,Die twee titels voelen voor mij misschien nog wel belangrijker dan het winnen van de BeNe-League. Maar we willen na het verliezen van de finale tegen Herentals in vorig seizoen daar graag revanche op nemen. Dus de focus gaat na ongetwijfeld een mooi feest dinsdag weer op de start van de play offs’’, zei Marco Postma.

De kwartfinale van die play offs start vrijdag al in Thialf. Dan staat om 20.00 uur Zoetermeer Panters weer op het Heerenveense ijs. ,,Een mooie uitdaging waar we ons goed op gaan voorbereiden’’, klonk Mike Nason alweer strijdbaar.