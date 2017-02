v.v.Oudehaske verliest de strijd om de beker van de Waterpoort Boys uit Sneek

OUDEHASKE: De wedstrijd kende niet echt een spectaculaire start, totdat Tarik Hamdi van Waterpoort Boys net over de middenlijn de bal wat knullig verspeelde. Dat bood rechtsback Arjen Hoekstra de mogelijkheid om op rechts uit te breken. Aangekomen in de zestien wist de back het blijkbaar niet en schoot hij de bal recht in de handen van doelman Stefan Rijpkema. Die wist vervolgens met een snelle spelhervatting de Sneker spitsen aan het werk te zetten en daarbij werd Richard Hamstra op onreglementaire wijze gestopt. De daarop volgende vrije trap werd door Elroy de Meer voor het doel gebracht en daar was inmiddels Arjen Hoekstra weer teruggekeerd. De back wilde de voorzet tot hoekschop verwerken, maar tot ontzetting van het thuispubliek schoot hij de bal pardoes achter zijn eigen doelman.

Door deze vroeg treffer moest Oudehaske eerder dan dat men lief had, de verdedigende stellingen verlaten en daardoor kreeg Waterpoort Boys veel meer ruimte dan in het competitieduel van drie weken geleden. Waterpoort Boys zakte in en Oudehaske mocht het tempo en het spel bepalen. Behalve een vrije trap op de rand van de zestien leverde dat echter nauwelijks gevaar op.

Vroege wissels

Bij die vrije trap kreeg Tarik Hamdi een knietje in het bovenbeen en even later diende zich dan ook de eerste wissel aan. Het was echter niet Hamdi, maar Bert El Fihri, die met een enkelblessure naar de kant ging. Kort daarna was het echter ook einde oefening voor Hamdi en kwam Dennis Meijer binnen de lijnen.

Na dik twintig minuten nam Waterpoort Boys het heft weer in handen en met goed combinatievoetbal werd de thuisclub terug gedrongen. Dat leverde een prima mogelijkheid op voor Elroy de Meer, maar zijn inzet belandde recht in de handen van doelman Hendrik Meester. Niet veel later was het echter wel raak, toen De Meer op rechts werd weggestuurd. De voorzet van de technicus werd vervolgens door Casey Spoelstra op waarde geschat en van dichtbij schoof hij de 2-0 tegen de touwen. Die voorsprong werd een minuutje later bijna uitgebreid, maar de inzet van de sterk spelende Patrick Bles belandde op de binnenkant van de paal. Vervolgens hield Waterpoort Boys de voet op het gaspedaal en het was in de slotfase van de eerste helft vooral aan doelman Meester te danken, dat zijn ploeg slechts met een achterstand van twee doelpunten de rust inging.



Met Marcel Hempenius voor de licht geblesseerde Casey Spoelstra begon het tweede bedrijf en de thuisclub probeerde meteen de duimschroeven aan te draaien. De Sneker verdediging voetbalde daar echter gemakkelijk onderuit en na een minuut of vijf leverde dat Waterpoort Boys de eerste mogelijkheid op. De voorzet vanaf de rechterkant was echter net iets te scherp om Bles in stelling te brengen.

Aansluiting

Niet veel later was de aansluiting bijna een feit, toen Giovanni Rigters vanaf een meter of twintig uithaalde en kort daarop was de thuisclub na een slippertje van doelman Rijpkema opnieuw dichtbij, beide keren verdween de inzet tot opluchting van de geel-blauwe echter naast het doel. De ploeg van trainer Tjalling Bergstra probeerde het in die fase vooral met lange ballen, maar die kregen door de wind vaak veel teveel snelheid mee en waren voor de oranje voorwaartsen niet te belopen. Waterpoort Boys, dat via Marcel Hempenius nog een klein kansje kreeg, bleef dan ook relatief eenvoudig overeind en de treffer van Oudehaske kwam eigenlijk uit het niets tot stand. Uit een vrije trap viel de bal voor de voeten van Rigters. Zijn inzet werd in eerste instantie door doelman Rijpkema gepareerd, maar in de rebound moest de goalie zich alsnog gewonnen geven.

Rood

Na die treffer ontstond er enige commotie en werd er door een aantal spelers wat geduwd en getrokken. Daarbij maakte Dennis Meijer een trappende beweging, waarna hij terecht met rood mocht vertrekken. De thuisclub wist echter de overtalsituatie in de resterende speeltijd en ook in de ruim bemeten blessuretijd (maar liefst negen minuten) niet uit te buiten. Alleen via een aantal hoekschoppen zorgde Oudehaske nog voor enige dreiging. Die leverden echter niets op en daarmee bereikte Waterpoort Boys voor het eerste in de geschiedenis de laatste zestien in de beker. Daarin is, zoals hiervoor al werd vermeld, d’Olde Veste ’54 uit Steenwijk de tegenstander.

WEDSTRIJDKARAKTERISTIEKEN:

Oudehaske — Waterpoort Boys 1-2 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Arjen Hoekstra (6.-e.d.), 0-2 Casey Spoelstra (25.), 1-2 Giovanni Rigters (71.)

Scheidsrechter: dhr. Volders

Gele kaart: Richard Hamstra (Waterpoort Boys)

Rode kaart: Dennis Meijer (Waterpoort Boys )

Verslag bron www.waterpoortboys.nl

wedstrijd foto’s zijn te bekijken via http://www.stefsportfotografie.nl/v-v-oudehaske-1