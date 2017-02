Bedrijfswagen in sloot Nes (Akkrum)

NES (Akkrum): Dinsdagavond kregen de hulpdiensten een melding van een verkeersongeval op de Kleasterwei. Brandweer Akkrum, ambulance en politie kwamen ter plaatse.

Bij aankomst blijkt er een bedrijfswagen op de zijkant in de sloot te liggen. Gelukkig raakte er niemand gewond en konden de hulpdiensten alweer spoedig naar huis.

Berger Hof heeft het voertuig uit de sloot getakeld. De weg was tijdelijk door de bergingswerkzaamheden afgesloten. Wat de exacte oorzaak is van het ongeval is bij de redactie nog niet bekend.