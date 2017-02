Beelden van overvaller tankstation Heerenveen in Opsporing Verzocht

Hierbij werd omstreeks 20.30 uur een medewerkster die achter de kassa zat door een man met een mes overvallen. De dader probeerde hangend over de toonbank een graai in de kassalade te doen. Hij ging er met een geldbedrag vandoor. Het is onbekend in welke richting de man is gevlucht. Op bewakingsbeelden is de overvaller te zien. Ook was te zien dat hij voor de overval vermoedelijk gebruik heeft gemaakt van een lichtkleurige damesfiets met dubbele stang. Op deze fiets is hij ongeveer anderhalf uur voor deze overval ook nog gezien is bij een BP tankstation aan de Hasker Uitgang.