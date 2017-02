Workshop Art Journaling in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Op woensdag 15 maart geeft Marije Nutma een workshop Art Journaling in de bibliotheek aan het Kuperusplein 48 in Heerenveen. Deelnemers krijgen uitleg over Art Journaling –het maken van een beeldend dagboek- en gaan daarna aan de slag met een collage. Deze avond start om 19.30 uur en is rond 21.30 uur afgelopen. Van tevoren aanmelden is verplicht.

Een dagboek kan niet alleen met woorden, maar ook met beelden worden gevuld. Art Journaling is een krachtige methode om gevoelens te uiten, te benoemen en te ordenen. Bovendien is het een plezierige manier van werken. Deelnemers aan de workshop krijgen informatie over Art Journaling en gaan vervolgens creatief aan de slag. Iedereen kan meedoen; goed kunnen tekenen of schilderen is niet nodig. Na afloop krijgt iedereen tips mee waarmee men thuis verder kan werken.

Voor Marije Nutma persoonlijk is mijn beeldend dagboek een uitlaatklep: “Ik kan er mijn emoties en frustraties in kwijt. Het is voor mij als een spiegel, ik zie mezelf erin terug. Hierdoor werkthet als een wegwijzer als ik niet weet welke kant ik op moet. Bovendien ervaar ik het alsplezierig en ontspannend om bezig te zijn. Het is echt een moment voor mezelf”.

Marije Nutma is psycholoog en creatief therapeut in haar eigen praktijk KLEUR. Naast therapie geeft ze cursussen en workshops op het gebied van creativiteit en persoonlijke ontwikkeling.

Deelname aan de workshop kost €5,- voor leden van de bibliotheek. Niet-leden betalen €6,50. Dit is inclusief materialen en koffie of thee.