Zaterdag 4 maart Knipecross

Zaterdag 4 maart is er weer de Knipecross, de laatste loop in het kader van de Faber Sport Wintercompetitie. De Faber Sport Wintercompetitie is een reeks van 6 loopjes, welke in de periode oktober tot en met maart door AV Heerenveen wordt georganiseerd, in samen werking met Faber Sport in Heerenveen.

De Knipecross voert de deelnemers over deels verhard, maar voor een groot deel ook onverhard terrein in De Knipe en Oranjewoud. Zoals altijd kunnen de deelnemers een keuze maken uit een korte en een lange afstand, deze keer 5,8 km. (1 ronde) en 11,6 km. (2 ronden). Voor overige informatie en de exacte route kan de website van AV Heerenveen. http://avheerenveen.nl/wedstrijden/wintercompetitie/knipecross worden geraadpleegd.

De inschrijving staat open voor zowel recreanten als wedstrijdlopers en voor zowel ervaren lopers als debutanten.

Voorafgaand aan deze cross vindt voor de jeugdleden van AV Heerenveen de laatste cross om het clubkampioenschap 2017 plaats. Hiervoor is een parcours van ca.1 km. uitgezet. Alleen de oudste jongens (C-junioren) leggen dit parcours twee keer af, de overige deelnemers 1 keer. Ook niet-leden van AV Heerenveen kunnen aan deze jeugdcross meedoen, maar zij dingen uiteraard niet mee naar het clubkampioenschap.

De eerste start voor de jeugd is om 10:15 uur. De ouderen beginnen om 11:00 uur. Inschrijven kan vanaf 09:30 in het clubgebouw van Read Swart aan de J.W. Jonkmanweg 4 in De Knipe.