Ecoloog Melis vertelt over kikkers en padden in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Op maandagavond 13 maart geeft ecoloog John Melis een lezing over kikkers en padden in de bibliotheek aan het Kuperusplein 48 in Heerenveen. De aanvang is 19.30 en de toegangsprijs is €3,50 voor bibliotheekleden en €5,- voor niet-leden. Leden van de KNNV betalen alleen €1,- voor koffie of thee. Van tevoren aanmelden is gewenst.

John Melis is een begenadigd spreker die boeiend en enthousiast kan vertellen. Hij is ecoloog en coördinator van de RAVON Werkgroep Herpetofauna Friesland en behandelt de soorten padden en kikkers tijdens deze lezing onder auspiciën van de KNNV Fryslân. Dit is een vereniging ter bevordering van veldbiologie.

In Nederland zijn wel 20 verschillende soorten kikkers en padden bekend. Vele zijn zeldzaam en beschermd. In het waterrijke Friesland is men 12 soorten tegengekomen bij onderzoek en overzetacties. Hoe kun je ze herkennen, hoe gedragen ze zich en wat hebben ze nodig? Wat zijn de paddentrek en de kikkerregen? Op deze en andere vragen zal een antwoord worden gegeven.

Op een nader te bepalen datum, tijdens de paddentrek, is er vervolgens de mogelijkheid deel te nemen aan een excursie onder begeleiding van de heer Melis.

