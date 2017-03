IkPas: volg wethouder Hans Broekhuizen!

HEERENVEEN: Vandaag start IkPas: de uitdaging om 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken. Tot nu toe doen 277 Friezen aan deze landelijke actie mee. Eén van hen is Hans Broekhuizen, wethouder in de gemeente Heerenveen. Op de GGD website en social media kun je volgen hoe dat hem de komende weken af gaat!



“Het is goed dat er op een positieve manier aandacht is voor de goede effecten die het heeft wanneer je mindert of stopt met drinken van alcohol,” noemt Broekhuizen als één van de redenen waarom hij meedoet aan IkPas. Hij drinkt zelf alleen in het weekend, 2 tot 4 glazen wijn. “En dan alleen op vrijdag en zaterdagavond; door de week drink ik nu ook al niet,” licht hij toe. “De combinatie met sport vind ik niet gelukkig op die avonden en ook na avondvergaderingen drink ik niet, want daardoor ben ik de volgende ochtend toch minder fit.”

Fitter

Een specifiek doel heeft Broekhuizen niet met zijn deelname aan IkPas. “Ik zou wel meer mensen in mijn omgeving willen motiveren om mee te doen. En voor mezelf: misschien wat minder gewicht, en wat meer fitheid!” Dat laatste is zeker mogelijk, want veel deelnemers van de eerste twee edities van IkPas hebben ervaren dat ze zich fitter en scherper voelen, beter slapen, afvallen en dat hun huidconditie verbetert.

Benieuwd naar hoe Hans Broekhuizen zijn deelname ervaart? Volg hem de komende weken op de GGD website & social media!

Over IkPas

IkPas wordt in 2017 voor de derde keer georganiseerd. Landelijk doen bijna 7700 mensen mee aan IkPas. IkPas wordt in het noorden ondersteund door VNN, GGD Fryslân en GGD Drenthe en start op 1 maart 2017. Meedoen kan nog steeds! Aanmelden kan op www.ikpas.nl.

