Levendig Verkiezingsdebat in gewone taal tussen politici en jongeren Stellingwerf College

Den Haag, 28 februari 2017 – Kamerlid Rinie van der Zanden (PvdD) heeft maandagavond 27 februari de prijs voor de Meest Duidelijke Politicus ontvangen uit handen van jurylid en Taalambassadeur Tineke Leijten. In totaal zeven politici van verschillende partijen voerden enthousiast discussie met zo’n 70 vmbo-scholieren en hun ouders. De jury koos Laurence Spruijt (15) als de beste leerling-debater. Het Verkiezingsdebat in gewone taal werd georganiseerd door Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met het Stellingwerf College in Oosterwolde

(Aspirant-)Kamerleden Christa Oosterbaan (PvdA), Harry Bevers (VVD), Rinie van der Zanden (PvdD), Tom Bakker (SGP), Ad Meijer (SP),

Gerben Huisman (CU), Esther Hanemaaijer (CDA) voerden het debat in Lagerhuisstijl samen met de jongeren. Door met elkaar in gesprek te gaan hebben ze elkaar beter leren kennen. Tineke Leijten jurylid namens de Taalambassadeurs: ”De politici deden moeite om in gewone taal te spreken dat vond ik erg goed. Wel gebruikten ze af en toe nog moeilijke woorden dus er is nog wel werk aan de winkel.”

Begrijpelijk taalgebruik zorgt voor levendig debat

Politiek staat ver weg van jongeren door het moeilijke taalgebruik: 1/3 van de jongeren vindt politiek maar ingewikkeld en 2/3 denkt dat politici niets geven om hun mening (De Stembus 2017). Tijdens dit debat bleek echter dat het ook anders kan: Er werd over en weer stevig gedebateerd bijvoorbeeld over een verplichte hogere prijs voor fastfood: “Je moet zelf weten of je vatzig wordt maar we leven in een verzorgingsstaat dus misschien heeft de overheid er wel iets over te zeggen” of de stelling over het terugsturen van asielzoekers als ze na drie jaar geen Nederlands spreken: “Het verwerken van een trauma kost anderhalf jaar, als ze dan na drie jaar nog niet de taal spreken mogen ze blijven”.

Winnaars van het debat overrompeld

Aan het eind van het debat werden er twee winnaars uitgeroepen. PvdD-Kamerlid Rinie van der Zanden won de prijs voor Meest Duidelijke Politicus: “Ik was niet zo goed in de timing maar toch kwam mijn verhaal blijkbaar goed uit de verf”, aldus van der Zanden. Ook winnaar van de prijs beste leerling-debater Laurence Spruijt zag de winst niet aankomen. Wel wilde hij nog kwijt: “Ik zou niet weten hoe erg mijn leven zou veranderen als mijn vriend Haroun weggestuurd zou worden omdat hij de Nederlandse taal niet zou spreken.”

In een democratie moet iedereen kunnen meedoen

Doel van de debatten is jongeren meer te betrekken bij democratie en samenleving. “Nederland is een democratie, dat betekent dat iedereen moet kunnen meedoen. Wij roepen politici daarom op om normale taal te gebruiken. Maar ook om te investeren in taalonderwijs voor alle leeftijden, zodat iedereen het ook kan volgen”, aldus adjunct-directeur van Stichting Lezen & Schrijven Arjan Beune. “Internationaal onderzoek van de OESO van afgelopen december liet zien dat 1 op de 5 vmbo-scholieren een taalachterstand heeft. Om ervoor te zorgen dat zij wel mee kunnen komen in de samenleving, moet het taalonderwijs op school beter en moeten ze ook daarna met diploma op zak verder kunnen leren.”

Fotos Eling Homminga.