Mutsen bootvluchtelingen roofgoed in Akkrum

AKKRUM: Mutsen voor Griekse bootvluchtelingen blijken roofgoed in Akkrum. Ze worden eerst gebruikt om reclame te maken voor toneelstuk ‘Mûtsen’, dat het Akkrumer Dreamtheater komend weekend opvoert.

De organisatoren hadden op allerlei plaatsen in het dorp honderd gebreide mutsen opgehangen. Aan elk hoofddeksel waren twee kaartjes bevestigd. Eentje met de aankondiging van de Friestalige tragikomedie, die door zes vrouwen worden gespeeld. En een kaartje met het verzoek om de mutsen te laten hangen, omdat ze daarna via een Akkrumer hulpverlener naar de Griekse bootvluchtelingen zouden worden gebracht.

Van de honderd mutsen zijn er inmiddels een kleine 25 ontvreemd. ,,Op zich hebben we er geen moeite mee, want in Akkrum zijn er ook genoeg mensen die met dit gure weer wel een warme muts kunnen gebruiken’’, aldus de organisatoren. Op de meeste plekken zijn weer nieuwe mutsen met kaartjes gehangen.

De voorstelling van zaterdag is uitverkocht, voor zondag zijn er bij Bakkerij Boonstra in Akkrum nog een paar kaarten te koop.

