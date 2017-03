1e editie VMBO-Beroepenfeest HeerenveenJoure On Stage geslaagd!

In het Abe Lenstra Stadion, over de rode loper achter de muziek aan tussen een erehaag van klappende volwassen door. Dat was de aankomst van 1000 vmbo-leerlingen op de eerste editie van het Beroepenfeest HeerenveenJoure On Stage. Op donderdagmiddag 2 maart waren 240 beroepsbeoefenaren in touw om met de jongeren in gesprek te gaan over hun beroep. Het doel hierbij was de leerlingen een beeld te geven over de werkzaamheden, hoe een werkdag er uit ziet en hoe je dit beroep kunt worden.

Onder de enthousiaste leiding van MC Bart de Boer, zat de sfeer er direct goed in. De leerlingen van de vmbo-scholen uit Heerenveen, Joure, Wolvega en Lemmer kwamen in drie rondes langs. Elke ronde begon met de rode loper en een officiële opening door schaatser Erik Jan Kooiman van Team Clafis. Van te voren hadden de leerlingen visitekaartjes gemaakt en de mooiste per ronde kreeg een prijs die werd uitgereikt door de wethouders Coby van der Laan van de gemeente Heerenveen en Frans Veltman van de gemeente De Fryske Marren.

Het enthousiasme bij de beroepsbeoefenaren was groot, velen gaven aan volgend jaar weer mee te willen doen. ‘Had ik dit vroeger maar gehad’ was een veel gehoorde uitspraak.

Tijdens de gesprekken tussen de leerlingen en beroepsbeoefenaren hebben ze matches gemaakt voor de Doe Dag op de werkplek. Op dinsdag 21 maart leggen de leerlingen bij elkaar 2000 werkbezoeken af. Zo gaan 98 leerlingen naar Defensie, 33 naar de basisschool en 2 naar de goudsmid. Een enorm aantal ervaringen die de leerlingen helpen bij het bepalen van hun studiekeuze.

