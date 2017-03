Automobiliste op de kop in de sloot

De vrouw reed over de N359 vanuit Leeuwarden in de richting van Bolsward. Tussen Winsum en Hilaard is de vrouw vermoedelijk in de berm beland en na aan stuurcorrectie op de vangrail terecht gekomen. Vervolgens is haar auto gelanceerd en op de kop in de naastgelegen sloot terecht gekomen. Het lukt haar om haar hoofd boven water te houden. Dankzij snel ingrijpen van passanten is de vrouw uit de auto gehaald en naar de berm gebracht. Een traumahelikopter kwam ter plaatse. Uiteindelijk is de vrouw per ambulance met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De auto is afgesleept. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.