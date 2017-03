Bornego College van start met project Jong Ondernemen

HEERENVEEN – Leerlingen van Bornego College Beugel gaan de komende acht weken aan de slag met het project Jong Ondernemen. Zij maken onder andere kennis met de ondernemers van Friesland Boeit, en proberen te ontsnappen uit de Esch Cape room die dit jonge bedrijf heeft ontwikkeld.



Leerlingen van de sectie Handel & Administratie gaan in dit acht weken durende project kennismaken met ondernemerschap. Zij krijgen opdrachten waarbij ze moeten samenwerken, omgaan met geld, presenteren, keuzes maken en verantwoording afleggen. Ze doen financiële kennis op en brengen de theorie in de praktijk. Ook ervaren zij wat ondernemerschap precies inhoudt. De 21e eeuwse vaardigheden komen tijdens dit project in grote mate naar voren.

Esch Cape room

Dinsdag 7 maart is de aftrap van dit project. Tijdens deze dag maken de leerlingen kennis met de ondernemers van Friesland Boeit. Dit jonge bedrijf heeft de Esch Cape room ontwikkeld. Een mobiele escape room volledig in de stijl van Escher. De leerlingen krijgen les van deze jonge ondernemers en gaan natuurlijk allemaal een poging doen om binnen de tijd de Esch Cape room te verlaten. Later op de dag zullen ook de docenten van de Beugel proberen uit de room te ontsnappen.

