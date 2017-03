Bornego College van start met project verkiezingen

HEERENVEEN – Bornego College Junior besteedt de komende weken aandacht aan de Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens de lessen Nederlands gaan leerlingen zich verdiepen in de actuele politiek. In de school wordt een stembureau ingericht waar leerlingen op woensdag 15 maart hun stem kunnen uitbrengen.

Tijdens de lessen Nederlands gaan de leerlingen onder andere werken met het materiaal van ‘Krant in de klas’. Aan de hand van het nieuws verdiepen de leerlingen zich in de actuele politiek, de verschillende partijen en leren zij kritisch te kijken naar de berichtgeving hierover. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn de rol van de journalistiek in de democratie, nepnieuws, framing en scholierenverkiezingen.

“Wij doen dit project omdat wij als docenten Nederlands ook maatschappelijke thema’s aan bod willen laten komen. Op dit moment speelt dit en het is belangrijk dat leerlingen hiervan op de hoogte zijn”, vertelt docent Froukje Bekius. Het project mondt uit in het houden van verkiezingen op Bornego College Junior. Op 15 maart wordt er in de school een stembureau ingericht waar alle leerlingen hun stem kunnen uitbrengen.

