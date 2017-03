Culinaire hoogstandjes voor bedrijfsleven met Tastoe

Maaltijdservice Van Smaak is gestart met de verkoop van maaltijden aan werknemers met de nieuwe bedrijfstak Tastoe. ‘Werkenden hebben een druk bewogen leven en komen vaak niet toe aan gezond eten, we zien hier groeikansen’’, vertelt Lieke Smit, manager en initiatiefnemer van Tastoe. Binnen enkele dagen waren al ruim tien bedrijven aangemeld.

De nieuwe bedrijfstak levert maaltijden die wat kwaliteit betreft ook in een sterrenrestaurant geserveerd zouden kunnen worden. Althans dat is wat maaltijdservice Van Smaak beweert. De gerechten worden op werklocatie afgeleverd. Medewerkers kunnen de maaltijden thuis of op het werk verwarmen.



Het assortiment dat nu door Van Smaak aangeboden wordt, is vooral gericht op senioren. Met Tastoe wil de maaltijdservice haar doelgroep verbreden en heeft hiervoor een geheel nieuw assortiment ontwikkeld. ‘Door het hectische leven wordt vaak niet genoeg tijd besteed aan gezond eten. Om deze werkende doelgroep van dienst te zijn, hebben we fors geïnvesteerd in automatisering. Hierdoor kunnen we een besteltermijn van slechts twee werkdagen hanteren’’, vertelt Smit.



Doordat Tastoe de ingrediënten ontvangt na de bestelling, gaat er geen voeding verloren. Een uitkomst voor mensen die geen tijd of zin hebben om boodschappen te doen en zelf eten te koken. Tastoe levert inmiddels in Drachten, Assen en Groningen. Dit zal door de verwachte groei snel beschikbaar worden voor heel Noord-Nederland.

