Help pake en beppe de vakantie door groot succes in Heerenveen

Heerenveen: De eerste schoolvakantie van 2017 zit er op. Veel mensen gingen op vakantie naar de sneeuw, maar ook veel Feansters bleven thuis. Wat was er te doen in de vakantie? Nou naar het museum gaan! Daar werd van 21 – 24 februari voor de 16e keer de pake en beppe activiteitenweek gehouden. Dit jaar was het thema: ‘Ga mee op reis’! Er waren volop belevingsgerichte en leerzame activiteiten voor jong en oud. Ook Museum Heerenveen werd opnieuw druk bezocht! Zo’n 325 kinderen en (groot)ouders maakten een ontdekkingstocht door Heerenveen van het verleden naar het heden. Er werd naar druk geknutseld en gespeurd. Gelukkig was er volop limonade voor de dorst.

Tijdens vakanties logeren kinderen vaak bij hun grootouders of willen de grootouders een leuk dagje uit met hun kleinkinderen. Museumfederatie Fryslân organiseert daarom samen met de Friese musea en archieven de activiteitenweek ‘Help Pake & Beppe de vakantie door’. Tijdens de voorjaarsvakantie van Noord Nederland bieden deelnemende musea diverse activiteiten aan, dat jong en oud op een boeiende wijze in contact brengt met het cultureel erfgoed in Friesland. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar hebben hierbij gratis toegang op vertoon van een pake of beppe (of andere volwassene).

