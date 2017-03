SINTJOHANNESGA: Afgelopen week werd er op de Hogedijk een snelheidcontrole gehouden door de politie.

Er werden 77 bestuurders bekeurd voor te snel rijden. In totaal passeerden 542 automobilisten de controle. De hoogst gemeten snelheid was 110 kilometer per uur waar 80 kilometer per uur is toegestaan.

