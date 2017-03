Automobilist aangehouden na achtervolging

Achtervolgen is voor de politie in veel gevallen nodig of zelfs onvermijdelijk. Het doel kan zijn een bestuurder tot stoppen te dwingen die zich aan een controle of aanhouding probeert te onttrekken, of groter gevaar te voorkomen voor omstanders of medeweggebruikers. Maar achtervolgingen hebben ook risico’s. Achtervolgingen door de politie kunnen leiden tot (verkeers)gevaarlijke situaties. Agenten op straat maken in afstemming met medewerkers van de meldkamer de afweging of een achtervolging verantwoord is. Daarbij spelen verschillende factoren een rol. De veiligheid van de agenten en andere weggebruikers staat altijd voorop. Komt de veiligheid in het geding, dan kan een achtervolging ook worden afgebroken.

ADVERTENTIE: Sinizon raamdecoratie; klik hier voor meer informatie