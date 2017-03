Middelbrand melding voor bedrijfspand in Sneek

SNEEK: De brandweerkopsen van IJlst en Sneek werden zaterdagmorgen rond 11.30 uur opgeroepen voor een industriebrand aan de Koperslagerstraat. Bij aankomst van de eerste bluswagen was er rook zichtbaar vanuit het bedrijfspand.

Nadat de deuren waren geopend door de brandweer bleek er achter in het pand iets in brand te staan. De brandweer had de brand snel onder controle.

De politie had de toegangswegen tot de Koperslagerstraat afgesloten.

©Foto Flitsnieuws.nl

