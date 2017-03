Presentatie fontein Hoogend in Sneek

SNEEK: Bewoners en ondernemers aan en om het Hoogend in Sneek konden vrijdag de fontein ‘De hoorn des overvloeds’ op ware grootte ervaren. Aanleiding was de petitie die voor de raadsvergadering van 26 januari aan wethouder Mirjam Bakker is aangeboden. Het unieke historisch stadsgezicht met de prachtige Waterpoort zou geweld worden aangedaan door de komst van de fontein.

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft vervolgens de fonteincommissie van Sneek gevraagd om nog eens serieus naar de inhoud van de petitie te kijken. De uitkomsten van de visualisatie maken duidelijk dat de locatie van de fontein goed gekozen is.

