Help een schaap terugrollen. Red z’n leven!

FRYSLAN: In deze tijd van het jaar staan er weer veel schapen in de weide. Met volle vacht en in vele gevallen ook drachtig.

Schapen zijn momenteel topzwaar: ze zijn drachtig en/of ze hebben een dikke vacht. Hierdoor komen ze nog wel eens op hun rug te liggen – de zogeheten verwenteling. Helaas kunnen ze niet zelf terugrollen, dus snelle actie is geboden. Een schaap dat lang op zijn rug ligt, zal overlijden omdat de longen in verdrukking komen. Dus help je ze weer op de been?

Naast schapen die drachtig zijn of een dikke vacht hebben, hebben ook vleesrassen zoals de Texelaar extra kans op verwenteling. Deze rassen zijn van zichzelf robuust en niet zo lenig. Ze komen dus minder makkelijk overeind. Zeker na een regenbui, als hun vacht nog zwaar is van het water, komen ze niet meer zelf overeind.

Hoe help je een schaap weer op de been?

Je kunt een verwenteld schaap niet zo even omrollen en weer op de poten zetten, omdat er een grote kans op een maagkanteling is. Als een dierenarts dit niet op tijd behandelt, overlijdt het schaap. Rol een schaap dus niet naar links of naar rechts om. Wat doe je wel?