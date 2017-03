De Knipecross succesvol verlopen!

De Knipe: Zaterdag werd de laatste loop in het kader van de Faber Sport Wintercompetitie gelopen in De Knipe. De Faber Sport Wintercompetitie is een reeks van 6 loopjes, welke in de periode oktober tot en met maart door AV Heerenveen wordt georganiseerd, in samenwerking met Faber Sport in Heerenveen.

Voorafgaand aan deze cross vond voor de jeugdleden van AV Heerenveen de laatste cross om het clubkampioenschap 2017 plaats. Hiervoor was een parcours van ca.1 km. uitgezet. Over een zeer gevarieerd parcours van onder andere verharde en deels onverharde paden, gingen de deelnemers de strijd aan.

De start en finish was bij de voetbal velden aan de J.W. Jonkmanweg in De Knipe. De korte afstand was rond de 5,8 km (1 ronde) en de lange afstand circa 11,6 km. (2 ronden)

Foto’s Frank Vink