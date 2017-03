Niet scherp SCO besluit wisselvallig seizoen met verlies

Een niet scherp gestart SCO deed zaterdagavond voor eigen publiek niet aan klantenbinding door het zaalseizoen te besluiten met een teleurstellende 25-31 nederlaag tegen een wel scherp en effectief SDO dat overigens ondanks deze volkomen verdiende zege toch moet degraderen. Ondanks de waarschuwingen vanuit de technische staf startte SCO niet scherp in zowel verdedigend als aanvallend opzicht, waardoor de gasten via 1-4, 4-10 bij rust met 9-15 leidden. Daardoor hielp men de gedreven bezoekers in de wedstrijd en werd het gaatje ondanks een beter schotpercentage na rust nooit kleiner dan vier treffers en trok SDO via met name via hun schotvaardig herenkwartet deze zege vrij femakkelijk over de eindstreep, waarmee de wisselvalligheid van het SCO collectief nog eens extra benadrukt werd.