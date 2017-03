VVD Heerenveen wil overal goede digitale verbinding!

HEERENVEEN: In de omgeving van Jubbega zijn veel klachten over de slechte kwaliteit van het mobiele netwerk. Voorbeelden zijn het wegvallen van de verbinding, het niet in huis kunnen bellen en het op speciale plaatsen moeten bellen om bereik te hebben.

Een goed mobiel netwerk is belangrijk voor bedrijven, inwoners, maar ook voor goede bereikbaarheid van de hulpdiensten, zoals ambulance, politie en brandweer.

De VVD vindt dan ook dat van een provider verwacht mag worden dat zowel binnenshuis als buiten goed bereik is.

De VVD verzoekt de inwoners die niet tevreden zijn over hun bereik dit kenbaar te maken via de facebookpagina : “Beter mobiel bereik in de gemeente Heerenveen”. Om te voorkomen dat je bij providers van het kastje naar de muur gestuurd wordt, wil VVD Heerenveen de klachten en krachten bundelen en de inwoners ondersteunen richting providers en gemeente.

Gebieden in onze gemeente waar je niet of nauwelijks mobiel kunt bellen of kunt internetten is niet van deze tijd. De VVD vindt bereikbaarheid belangrijk voor een goede woon- en werkomgeving.