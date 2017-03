2e Editie Rode Neuzen Toeter Tocht; “Auto-motor puzzeltocht voor een gezamenlijke lach”

JUBBEGA – Op Zondag 2 April 2017 organiseert Autobedrijf van der Pol te Jubbega, de tweede editie van de Rode Neuzen Toeter Tocht (RNTT). Na een succesvolle debuuteditie in 2014 zijn de voorbereidingen in volle gang.

“Kraak de Kluis”: De RNTT is een toertocht voor auto’s en motoren. Voorzien van een eenvoudige routebeschrijving worden de deelnemers geleid langs mooie plekken van Friesland. Onderweg komen vragen en puzzels voorbij die uiteindelijk een cijfercombinatie opleveren. Lukt het de deelnemers om met de juiste combinatie de kluis te kraken? Uiteraard is er ook gedacht aan de kinderen. Zij kunnen meedoen in een eigen jeugdklasse.

Mysteriebox: Maar dat is nog niet alles. Halverwege de route komt men oog in oog te staan met de mysteriebox. Een spel dat uitdaagt om alle autokennis te gebruiken die men heeft. Let wel per team (per auto of groepje van motorrijders), mag maar 1 lid deelnemen aan de mysteriebox. Kies dus slim wie dat gaat worden!

Een actie voor de CliniClowns: Organisatoren van dit evenement zijn Rico van der Pol en Marjan Post. Onder hun alter-ego, Dr.Quattro & Nurse Lollipop, zetten zij zich vaker in om een gezellige middag te organiseren voor mensen die wel even een glimlach kunnen gebruiken. Hun activiteiten zijn te volgen op Facebook pagina: Dr.Quattro and Nurse Lollipop. Het volledige inschrijfgeld wordt gedoneerd aan Stichting de CliniClowns.

Belangrijke informatie: Voorinschrijving aan de RNTT is niet nodig. Start: Enthousiastelingen kunnen op 2 April tussen 12.30 uur en 13.30 uur zich inschrijven aan de starttafel (tevens finishlocatie) in Kafee de Turf, Schoolweg 2 te Jubbega. Inschrijfgeld: Motoren € 10,00 en Auto’s € 15.00. Finish: Om uiterlijk 17.00 moet iedereen gefinisht zijn. Prijsuitreiking: Diverse ondernemers uit Jubbega hebben bijgedragen aan de prijzentafel. Rond 17.30 wordt duidelijk wie de kluis met inhoud heeft gewonnen!