Afvalscheiding nog makkelijker met Biobakje voor keukenafval

WOLVEGA: Inwoners van de gemeente Weststellingwerf kunnen vanaf vandaag een gratis Biobakje ophalen op drie locaties in Weststellingwerf. De Biobakjes zijn geschikt als keukenafvalbakje op het aanrecht en bedoeld voor groente-, fruit en ander organisch keukenafval. “We willen afvalscheiding zo gemakkelijk mogelijk maken voor onze inwoners. De Biobakjes helpen bij een betere scheiding van het groente-, fruit- en tuinafval”, aldus wethouder Jack Jongebloed.

Omrin heeft samen met gemeenten en de industrie een Biobakje ontwikkeld van 100% gerecycled kunststof uit ons eigen restafval. Zo wordt de kringloop gesloten. Van grondstof naar product, van product naar afval, van afval terug naar grondstof.

Biobakje Het gaat om een handzaam en vaatwasserbestendig afvalbakje met afneembaar deksel met een volume van 2,9 liter. De Biobakjes zijn af te halen op drie locaties: bij de balie van het gemeentehuis Wolvega, het Afvalbrengstation Wolvega en ’t Buurthuus Noordwolde (Mandehof13, ingang Hoofdstraat Oost). Het Biobakje is gratis voor inwoners van Weststellingwerf. (Op = op.)

Afval is grondstof Nog steeds wordt er veel gft-afval in het restafval aangetroffen. De gemeente Weststellingwerf stimuleert afvalscheiding voor optimale recycling. Goed gescheiden afval is nu eenmaal makkelijker te recyclen. De Rijksoverheid heeft tot doel om het restafval omlaag te brengen naar 100 kilo per inwoner per jaar in 2020. Het moet vanzelfsprekend worden voor mensen om op een juiste manier met afval om te gaan. Afval is grondstof. Mensen hiervan bewust maken is één van onze doelstellingen.