SIOS verliest laatste thuiswedstrijd

Na twee weken vrij te zijn geweest stond de laatste thuiswedstrijd voor het eerste team van kv SIOS op het programma. Ditmaal kwam de kampioen Noordenveld uit Roden richting Wolvega.

De gasten lieten zien waarom zij de kampioen zijn. Bij de stand van 0-4 wist Selina Hegie de score te openen voor SIOS. SIOS bleef door vechten voor de punten want is er nog 1 punt nodig om zich veilig te spelen en wisten voor de pauze weer aan te haken. Pauzestand 11-12. Direct na rust scoorde Natasja Mink de gelijkmaker en bij 15-14 wist SIOS voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong te komen. Voor de laatste keer bleek want Noordenveld wist de stand om te draaien naar een voorsprong van 3 doelpunten. Dit bleek genoeg. SIOS maakte in de slotfase nog de 21-22 maar bij deze stand floot de scheidsrechter voor het laatst.

Foto’s PEEM Media