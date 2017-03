UNIS Flyers wacht lastige klus in halve finale tegen Bulldogs Liège

HEERENVEEN De eerste horde op weg naar de finale van de BeNe-League is genomen. UNIS Flyers zette Zoetermeer Panters in twee duels aan de kant. Vrijdag wonnen de Heerenveners met 7-1 in Thialf, zaterdag betekende een 4-2 zege in Zoetermeer genoeg voor een plaats in de halve finale.

Tegenstander in de strijd om een finaleplaats is Bulldogs Liège. Zaterdagavond 11 maart om 20.00 uur komen de Belgen, die Eindhoven ook in twee wedstrijden elimineerde, al naar Thialf voor het eerste treffen in eveneens een best of three. Daarin heeft UNIS Flyers wederom thuisvoordeel.

Coach Mike Nason had gehoopt dat Luik en Eindhoven pas na drie duels beslist zou zijn. ,,Ze hadden elkaar wel veel energie hebben mogen ontnemen. Maar hoe dan ook, het wordt een zware opgave. Luik heeft in alle opzichten een beter team dan Zoetermeer.’’

Nason had meer van Zoetermeer verwacht. ,,Ze zijn me inderdaad tegengevallen. Vooral de intensiteit waarmee ze ons tegemoet traden was minder hard dan ik gedacht had. Maar prima, nu hebben we door solide spel op betrekkelijk eenvoudige wijze gewonnen.’’

Dat gebeurde vrijdag in Thialf freewheelend. Al in de eerste periode werd een beslissende 4-0 voorsprong genomen, waarna UNIS Flyers op professionele wijze het duel uitspeelde.

Een dag later hadden de kersverse landskampioenen iets meer moeite met Zoetermeer, maar prima verdedigen en op de belangrijke momenten weer paraat staande goalie Sjoerd Idzenga zorgden ook nu voor een onbedreigde zege.

,,Een compliment voor het team’’, vond Nason. ,,Vorig weekeinde hadden we de euforie van het winnen van de landstitel. Maar de re-focus was perfect. Nu op naar de drieluik met Luik. Een mooie uitdaging die we graag positief willen afsluiten.’’