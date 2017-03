OUDESCHOOT: De brandweer van Heerenveen werd in de nacht van maandag op dinsdag opgeroepen voor een autobrand aan de James Wattlaan in Oudeschoot.

Bij aankomst van de bluswagen stond er een personenwagen in brand. De brandweer heeft de brand geblust en berger Hof heeft de zwaar beschadigde auto afgevoerd. Hoe de auto in brand kon raken is nog niet bekend.

©Foto Flitsnieuws.nl