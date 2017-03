Inloopmiddag over hoogbegaafdheid in bibliotheek Heerenveen

Op vrijdag 17 maart is er een inloopmiddag over hoogbegaafdheid in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Ouders, hun (mogelijk) hoogbegaafde kinderen van 4 tot 12 jaar en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Deze middag duurt van 15.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

Lidy Torenbeek (Hoogvliegers, Heerenveen) en Irene Dekker (Praktijk Liberi, Aldeboarn) zijn in de bibliotheek aanwezig om vragen over hoogbegaafdheid te beantwoorden en in gesprek te gaan met ouders en andere geïnteresseerden. Voor de kinderen is er een tafel ingericht met denkspellen, puzzels en breinbrekers.

Deze activiteit vindt plaats in het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid, die van 11 tot en met 19 maart wordt gehouden.