Man aangehouden na negeren stopteken

Tijdens de briefing werd vanochtend aandacht gevraagd voor deze gestolen auto. Het verzoek was om uit te kijken naar dit voertuig. Vanmiddag zagen agenten tijdens de surveillance dit gestolen voertuig. De auto stond geparkeerd aan de Pasteurweg. Op een bepaald moment stapte een man in de auto en reed weg. Agenten gaven de bestuurder een stopteken, waarop de man er vandoor ging. Kort daarna botste de bestuurder tegen een boom. De man is aanspreekbaar, met nog onbekend letsel, naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nader onderzoek.