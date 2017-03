Brandweer Jubbega en Oudehorne uitgerukt voor ongeval Oudeschoot

OUDESCHOOT: Woensdagmiddag werden de hulpdiensten opgeroepen voor een verkeersongeval op de Annebourren in Oudeschoot. Brandweer Jubbega, Nieuwehorne, ambulance en de politie kwamen met spoed ter plaatse.

Twee voertuigen waren met elkaar in botsing gekomen. Een van de inzittenden werd overgebracht naar het ziekenhuis. Er bleek naderhand geen sprake van een beknelling te zijn waarop de brandweer weer snel retour naar kazerne kon.

Even voor deze melding kwam er een melding van een ongeval op het Schoterpad in Heerenveen. Waarschijnlijk is er onduidelijkheid geweest over de plaats van het ongeval aan de Annebourren. Dat verkaart misschien ook waarom brandweer Oudehorne en Jubbega ter plaatse kwamen.

De politie heeft tijdens het ongeval en berging het verkeer geregeld. Berger Hof heeft de beide voertuigen afgesleept.

