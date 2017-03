CDA campagne team op pad in Heerenveen

HEERENVEEN: Woensdagmorgen bracht een delegatie van het CDA een campagnebezoek aan Heerenveen. Esther Hanemaaijer, Harry van der Molen, wethouder Heerenveen Hans Broekhuizen en enkele campagneleden waren aanwezig.

Als eerste werd een bezoek gebracht aan de seniorenochtend in de Bibliotheek. De senioren werden daar verrast met koffie en heerlijke oranjekoek.

Daarna werd een bezoek gebracht aan de St. Jozefschool. De directie gaf daar een korte rondleiding met als toelichting “Ontdekkend leren”. ‘s Middags was er een bezoek aan het Aanloophuis Oer de Brege. Bestuur en vrijwilligers gaven een inzage over hun werk.

Als afsluiting werd een bezoek gebracht aan het Parochiecentrum ’t Skutsje. Daar was een lunch met de pastoor. Er werd tijdens de lunch gesproken: over wat komen zij in de samenleving tegen en waar liggen de zorgen?

