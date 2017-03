Friese Ballonfeesten genomineerd voor Beste Uitje 2017

JOURE: De Friese Ballonfeesten in Joure zijn genomineerd als ‘Beste Uitje van Nederland’. Bij deze verkiezing bepaalt het publiek wie er in acht categorieën moet winnen. De Friese Ballonfeesten, Nederlands grootste ballonfestival, is genomineerd in de categorie ‘Sportief en Actief’.

Het gaat daarbij niet alleen om het aantal stemmen, maar ook het rapportcijfer dat de stemmers geven is van belang. Uiteindelijk zal er per groep zowel een provinciale als een landelijke winnaar zijn.

Stemmen op de 32e Friese Ballonfeesten, het unieke ballonevenement dat dit jaar van 26 t/m 30 juli zal worden gehouden, kan gemakkelijk via internet: www.beste-uitje.nl/frieseballonfeesten Dit kan tot en met 31 maart a.s.