Gezochte Leeuwarder in Zeeland aangehouden

De 22-jarige Leeuwarder had die dag op het Fennenplein in de stad ruzie gekregen. Het uitte daarbij bedreigingen en om zijn woorden kracht bij te zetten schoot de man vermoedelijk één keer. Er raakte niemand gewond. Tijdens forensisch onderzoek werd een huls aangetroffen. Direct na het schietincident deed het Arrestatieteam een inval in een woning in de stad. De 22-jarige verbleef daar mogelijk, maar hij werd niet aangetroffen. Sindsdien was de man op de vlucht voor de politie.