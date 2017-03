Win een gratis week camperhuur bij Noorderzon Campers

Groot Voorjaarsfeest op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart in Wolvega

Het camperseizoen staat weer op het punt van beginnen. Daarom organiseert Noorderzon Campers deze dagen in Wolvega een groot feest met allerlei activiteiten.



Gratis week camperhuur*

Iedereen die ons op 10 of 11 maart bezoekt, maakt kans op een unieke prijs: 1 week gratis in één van onze campers op vakantie.

Bij uw bezoek vult u het actieformulier in en dingt u mee naar deze prachtige hoofdprijs!

Gratis proefrijden in één van onze campers

Altijd al een keertje willen ‘voelen’ hoe het nu is om een keer in een camper te rijden?

Maak dan gebruik van ons aanbod om – samen met een ervaren camperaar – een rondje in één van onze campers te rijden. En als u een geldig rijbewijs hebt, mag u uiteraard zelf achter het stuur kruipen.



Workshop – Gebruik van een camper onderweg

Deze workshop is leuk als u nog niet zoveel ervaring met het ‘camperen’ hebt of voor mensen die al een camper bij ons hebben gehuurd.

Tijdens deze uitleg/demonstratie worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

Rijden in de camper: afmetingen, brandstofverbruik, parkeren, achteruitrijden

Op de camping: voorkom schade, waterpas zetten, luifel uitzetten

Tijdens het verblijf: koelkast, toilet legen, watertanks vullen/legen

De workshop duurt ongeveer een half uur en begint op beide dagen om 10.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur.

Campers te koop

Overweegt u een andere camper te kopen? We hebben altijd scherp geprijsde campers te koop. Voor het volledige aanbod kijk op onze site bij: Campers te koop

Besluit u om tijdens dit weekend (of binnen 1 week erna) een camper bij ons te kopen, krijgt u van ons voor 500 euro gratis aan extra accessoires, zoals bijvoorbeeld een achteruitrijcamera, TV met automatische schotel of iets anders naar keuze.



Hapjes en drankjes

Zoals u van ons gewend bent, zullen we er ook weer een echt feest van maken.

Koffie en thee en frisdrank is volop aanwezig en om het camping-gevoel alvast op te wekken, maken we ook lekkere hapjes klaar op de barbecue.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Voorjaarsfeest, kijk op onze website:

