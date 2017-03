Afsluiting A6 woensdagavond 15 maart

Woensdag 15 maart van 22:00 – 04:00 uur is de A6 tussen afslag St. Nicolaasga en de rotonde bij Joure (route Lemmer richting Joure) afgesloten. Vanwege de weersomstandigheden in de afgelopen periode is het namelijk niet gelukt om de belijning goed op de weg te krijgen. Deze belijning is nu onduidelijk en slecht zichtbaar.

Woensdagavond 15 maart past aannemer Gebr. Van der Lee dit aan, mits de weersomstandigheden dit toelaten. Daarom is de A6 tussen St. Nicolaasga en Joure dicht van 22.00 uur ’s avonds tot 4.00 uur ’s nachts. Voor de weggebruikers gelden de aangegeven omleidingsroutes. Houd rekening met een langere reistijd.