De politie toont beelden van een verdachte van een diefstal van een portemonnee. Deze vond plaats op vrijdag 23 december 2016 in een supermarkt aan de Van Harenstraat. Toen een klant bij de kassa af wilde rekenen bleek haar portemonnee niet meer in een tas te zitten die ze aan haar rollator had hangen. Op camerabeelden is te zien dat kort voor het afrekenen een onbekende man in de supermarkt een graai in de tas doet en daarbij vermoedelijk de portemonnee weg nam.