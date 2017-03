Open dag CBS De Adelaar in teken van Nationale Rekendag

WOLVEGA: Op woensdag 15 maart heeft CBS De Adelaar een open dag. Voor iedereen is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met de school en het team van de school. Deze dag zal gewerkt worden rondom het thema van de Nationale Rekendag. Dit thema past helemaal bij het beleid van de school: onderzoekend leren, coöperatief leren, ‘tjong®talent, samenwerken en creatief denken.

Om 8.30 uur is er op het schoolplein een ludieke opening van de Rekendag. Van 9.00 uur tot 12.00 uur kan iedereen een kijkje in de klassen nemen. De leerlingen van groep 8 staan al in de startblokken om een rondleiding door de school te verzorgen. En natuurlijk staat de koffie en thee voor u klaar. U bent welkom om te komen genieten van de fijne sfeer en de bijzondere manier van onderwijs geven op CBS De Adelaar.