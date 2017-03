Sven wint iPad van Kei College

OUDEHASKE – Verbaasde gezichten in groep 8 van CBS De Tarissing in Oudehaske vandaag. In de klas bevond zich de winnaar van de open dag van het Kei College. Hij wist van niks en werd vandaag met zijn klas in het zonnetje gezet.

Een glimlach van oor tot oor had Sven Wijnsma toen hij hoorde dat hij de gelukkige was. Tijdens de open dag op 15 februari konden de bezoekers letters verzamelen waarmee zij een woord konden maken. Het woord dat wij zochten was ‘doeners’ en dit had Sven juist ingevuld. Uit alle juiste antwoorden was onlangs de zijne als winnaar getrokken. Sven werd vandaag in de klas verrast door een bezoekje van Peter van Tuinen, directeur van het Kei College.



Kei College

Het Kei College is de nieuwe school waarin het Bornego College en OSG Sevenwolden samenwerken aan het beste onderwijs voor leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen. Vanaf volgend schooljaar start deze school op twee locaties in Heerenveen, Beugel 68 en Kingweg 8. Het Kei College wordt de plek waar leerlingen alle mogelijkheden krijgen om te ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze daarmee kunnen. Sven weet al precies wat hij wil gaan doen: “Ik weet al zeker dat ik volgend jaar naar het Kei College ga en waarschijnlijk kies ik voor het profiel Zorg & Welzijn. Het lijkt mij leuk om later ambulancechauffeur te worden.”

Sven had niet verwacht dat hij de iPad zou winnen. “Ik ben er heel erg blij mee”. De rest van de klas vierde het feestje mee: er was namelijk gebak en een tas met goodies voor iedereen!