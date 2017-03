Wandelaars lopen warm voor Pieter Stuyvesant Kuiertocht

WOLVEGA – Bij Hotel Van der Valk in Wolvega is woensdagmiddag de 1000e deelnemer aan de Pieter Stuyvesant Kuiertocht 2017 in het zonnetje gezet. Karina Stornebrink uit Oldeholtwolde schreef zich vorige week als 1000e in voor het wandelevenement op 3 juni a.s.

Hotel Van der Valk Wolvega beloonde de fanatieke wandelaarster met een brunchbon voor twee personen. Ze toonde zich blij verrast toen ze de bon ontving uit handen van PSK-voorzitter Wim Plekkenpol en Iris Swart van Hotel Van der Valk. Karina loopt elke editie mee met de Pieter Stuyvesant Kuiertocht. “Slechts een keer heb ik niet mee kunnen doen, vanwege een blessure. Verder heb ik alle tochten de 30 kilometer route gewandeld.” Ze wandelt altijd met een loopmaatje. “Ik wandel heel graag. Ik ben ook bezig aan het Pieterpad, ik ben al in Brabant”, vertelt ze enthousiast.

De Pieter Stuyvesant Kuiertocht in eigen regio is een van de favorieten. Ondanks dat ze bijna alle routes heeft gelopen, genoot ze van elke tocht evenveel. “Maar dat we dit jaar naar de Westhoek gaan, is wel extra leuk omdat mijn dochter daar woont. Dat maakt het wel iets specialer.”

Inmiddels hebben ruim 1600 wandelaars zich ingeschreven voor de Pieter Stuyvesant Kuiertocht op zaterdag 3 juni. De inschrijving loopt online via www.pskuiertocht.nl. Als sinds de eerste tocht is Hotel Van der Valk vaste sponsor van de brunchbon voor elke 1000e inschrijver.