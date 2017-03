,,Zonder te luisteren, maak je foute keuzes”. Friese CDA-kandidaten op campagne in Heerenveen

HEERENVEEN – Kandidaat-kamerleden Harry van der Molen (nr. 8) en Esther Hanemaaijer (nr. 31) van het CDA zochten woensdag de ontmoeting op in Heerenveen. Naast flyeren in de winkelstraat werd het gesprek met ouderen, kinderen, vrijwilligers en geestelijken aangegaan. ,,Beleid in Den Haag is te veel geënt op de Randstad. Vaak met de beste bedoelingen, maar als je niet met mensen praat en niet naar ze luistert, maak je de verkeerde keuzes.”

Ondanks het druilerige weer genoot Harry van der Molen van zijn campagnedag in Heerenveen. Een vol programma, dat begon met een koffieochtend voor senioren in de bibliotheek. De CDA’ers schonken koffie en deelden gebak uit. ,,Tegenover mij zat een dame, die zich als agrarisch ondernemer door de politiek in de steek gelaten voelt. ‘Door allerlei belastingen is de boer een melkkoe geworden’, gaf ze aan.” De opmerking sprak Van der Molen aan. ,,Het is belangrijk daar aandacht voor te hebben. Mijn partij verlaagt als enige met haar verkiezingsprogramma de lastendruk voor de kleine ondernemer.”

De CDA’ers vervolgden hun weg richting de Sint Jozefschool waar een open dag werd georganiseerd. Naast een rondleiding en uitleg over ‘ontdekkend leren’ gingen de gesprekken gingen over hoe het onderwijs de verbinding met de wijk kan leggen. Ook was er een ontmoeting met twaalf dames, die iedere week in de Sint Jozefschool breien en naaien. Naast de gesprekken over het handwerk bleken zij ook zeer politiek geïnteresseerd. Tegen het middaguur werd het gezelschap ontvangen bij Aanloophuis Oer de Brêge. Vrijwilligers en bestuur vertelden over hun werk. ,,De inzet van vrijwilligers zorgt voor de cohesie in onze samenleving. Wij laten hier in Friesland zien dat we zaken als zorg zelf oppakken en niet aan een overheid overlaten. Dat past ontzettend bij het CDA-verhaal”, vindt Esther Hanemaaijer.

Het programma werd afgesloten met een lunch met paters Charles Eba’a en Leo Gottenbos van de Petrus en Paulusparochie. Onder het genot van een broodje werd gesproken over vluchtelingen en solidariteit. ,,Het was een dag met interessante gesprekken. Rode draad was de ergernis over bureaucratie. De overheid in Den Haag heeft de neiging om alles dood te regelen. Terwijl de uitwerking van het beleid per regio kan verschillen. Daarom is het in mijn ogen belangrijk dat iedere partij in ieder geval een kandidaat uit elke provincie heeft. Om het geluid uit de regio te laten horen.” Van der Molen wil ook buiten de verkiezingscampagne bezoeken als woensdag af blijven leggen. ,,Het is goed om met zulke gesprekken het beeld compleet te maken.”

Het campagneteam bestond naast Esther Hanemaaijer en Harry van der Molen uit een CDA-vertegenwoordiging uit Heerenveen. Wethouder Hans Broekhuizen, fractievoorzitter Jentsje Abma en secretaris Janienke Knol.