15- jarige bestuurder staande gehouden op de A 6 Oosterzee

SNEEK: Afgelopen nacht controleerde de politie rond 00.30 uur een VW transporter bedrijfsauto met een Engels kenteken op de autosnelweg A6, ter hoogte van de afslag Oosterzee.

De bestuurder bleek een 15- jarige jongen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Deze had natuurlijk (nog) geen rijbewijs. Naast hem zat een Engelsman, welke behoorlijk onder invloed was.

De 15- jarige bestuurder verklaarde zijn oom uit Amsterdam opgehaald te hebben. Het voertuig werd in beslag genomen. Ook lekte het voertuig diesel.

Tegen beide heren werd een proces verbaal opgemaakt. Ze verklaarden op een camping in de regio te verblijven en deel uit te maken van een groep Irisch travellers. De ouders van de 15- jarige jongen werden gebeld om hun zoon op te halen. Dit bleek niet mogelijk omdat ook zij danig onder invloed van alcohol waren.