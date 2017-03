Jeugd helpt mee met NL Doet dag in Oudeschoot

HEERENVEEN: Op vele plaatsen werd vandaag aandacht gegeven aan de NL Doet dag. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

In Heerenveen waren er schoonmaak en opfrisactiviteiten bij speeltuin De Greiden, Scouting van Maasdijk en in Oudeschoot bij het Cruijf Court.

In Oudeschoot was een groep van twintig mensen druk aan het onkruid wieden, speeltoestellen schoonmaken en stoep vegen. Bijzonder was het groot aantal jeugd die deze dag in Oudeschoot mee hielpen.

Ook voor de inwendige mens wed goed gezorgd. Tijdens de klus stond er koffie klaar. Na afloop was er een heerlijke kop snert en goed belegde broodjes.

©Foto Flitsnieuws.nl