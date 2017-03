Schaapskuddes komen weer grazen in de wijken Joure

JOURE: Vanaf dit weekend grazen er weer schapen in de wijken van onze gemeente. De herder zet de eerste kudde uit bij Oer de Feart in Joure. Vanaf hier gaan ze de komende tijd verder de verschillende wijken van Joure in. Ook zullen er straks zeker lammeren bij komen. Over ongeveer twee weken kunt u ook in Lemmer weer een schaapskudde vinden. Hier starten we bij het gras langs de A7, bij de hockeyvelden. De regio Balk/Gaasterland volgt in april.

Schapen zijn goed voor de biodiversiteit

Door de hele gemeente zet onze gemeente nu sinds 2008 schaapskuddes in bij het groenbeheer. We doen dit in de periode van maart tot circa eind oktober, inmiddels in totaal met zo’n 300 schapen, verdeeld over 3 of 4 kuddes. Het laten begrazen met schapen is ecologisch gezien goed voor de biodiversiteit, omdat er allerlei zaden aan de vacht van de schapen blijven hangen en ergens anders weer in de grond komen.

En: een schaapskudde is natuurlijk ook een prachtig gezicht! Begrazen is vanuit kostenbeheersing – dus in plaats van maaien – vooral interessant als er veel obstakels in het gras aanwezig zijn.

De schapen worden verdeeld in 3 of 4 kuddes, zodat u de schapen zowel in de regio Joure, Balk als Lemmer kunt aantreffen.